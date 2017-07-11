Модное увлечение спиннером чуть не закончилось плачевно для малыша из Костромы

Спасатели три часа снимали спиннер с пальца ребенка

Спиннеры ворвались в нашу жизнь молниеносно, овладевая детьми всех возрастов. Спиннеры крутят во дворах, школах, в общественных местах, детских садах и конечно дома.

Для маленького Костромича игра с этой игрушкой чуть не закончилась плачевно. Малыш просунул палец в одно из отверстий игрушки, не смог самостоятельно освободиться. Испугавшись содеянного, не сообщил об этом родителям. Когда родители увидели, то палец ребенка уже сильно отек. Пришлось вызывать спасателей.

Спасатели с помощью инструментов в течении трех часов вызволяли из плена палец мальчика. Все обошлось благополучно. Спасатели надеются, что малыш впредь будет аккуратнее в играх.

Видео: Piter.TV

Фото: Центр гражданской защиты Кострома