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Появившийся в Костроме медведь оказался молодой медведицей

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Пожарные снимали зверя с дерева с помощью автолестниц.

Появившийся в Костроме дикий медведь оказался двухлетней медведицей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Комстромской области.

В понедельник, 21 августа, поступило сообщение, что в городе объявился медведь, который напугал местных жителей. Экстренные службы прибыли на место появления животного, которое от испугу забралось на дерево, а затем уснуло от специально введенного снотворного. Пожарные снимали зверя с помощью автолестниц, после чего погрузили в машину полиции. Медведицу доставили обратно в лес.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии на фотоловушку нацпарка попал медвежонок-альбинос.

Видео: МЧС России

Теги: кострома, медведица, медведь, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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