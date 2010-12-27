Фотограф создала из манки Мальдивы в Красноярске

Заснеженный город - не помеха. Красноярка создала солнечный пляж из 60 кг манки.

Выпавший снег в Красноярске не остановил моделей отправиться на пляж. Захотели - сделали. Потребовалась 60 кг манки, "морской" баннер и фотограф Lina Malina устроила настоящее лето.

Идея, не дающая покоя фотографу, воплотилась. Белый "песок" ничем не отличается от песка на Мальдивах. Чтобы сделать "горячие" снимки необязательно тратить кучу денег и времени. Эффект тот же.

После "летней" съемки пришлось устроить уборку. Разложить манку по пакетам, собрать остатки пылесосом оказалось не просто.

По итогу было выброшено 87 пачек манки. Выбрасывать столько добра не удобно, но и есть ее уже никто не будет.