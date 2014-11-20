Под Тюменью танк распугал отдыхающих на пляже. Об этом сообщает местный портал "Наш Город".
Танк был замечен на озере Андреевское. Очевидцы отметили, что машина ездила между загорающих людей и припаркованных автомобилей. Сообщается, что территория около озера принадлежит Минобороны. Там же находится полигон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
В самом училище отметили, что отдыхающие у озера граждане находятся незаконно, поскольку купаться в нем запрещено, а танк проехал для того, чтобы проложить дорогу в преддверии предстоящих учений.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80БВ.
Видео: nashgorod.ru
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