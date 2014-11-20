Сообщается, что территория около озера принадлежит Минобороны.

Под Тюменью танк распугал отдыхающих на пляже. Об этом сообщает местный портал "Наш Город".

Танк был замечен на озере Андреевское. Очевидцы отметили, что машина ездила между загорающих людей и припаркованных автомобилей. Сообщается, что территория около озера принадлежит Минобороны. Там же находится полигон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

В самом училище отметили, что отдыхающие у озера граждане находятся незаконно, поскольку купаться в нем запрещено, а танк проехал для того, чтобы проложить дорогу в преддверии предстоящих учений.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80БВ.

Видео: nashgorod.ru