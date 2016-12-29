На Верейской неизвестные подожгли иномарку горящей тряпкой

Злоумышленники положили на заднюю дверь машины горящую тряпку, огонь уничтожил только заднее колесо автомобиля.

В четверг, 19 января, неизвестные решили поджечь Mitsubishi во дворе дома 2/60 на Верейской улице. В службу спасения об инциденте сообщили около девяти часов вечера. На место отправились сразу два пожарных расчета.

По словам пострадавших. Неизвестные положили на их автомобиль горящую тряпку. Таким образом, произошел поджог. К счастью, удалось избежать жертв. Да и машине нанесли не такой большой урон.

Пожарным помог проезжающий мимо водитель. Неравнодушный мужчина достал свой огнетушитель и начал сбивать пламя. Прибывшие спасатели быстро справились с огнем. У иномарки оплавилось заднее колесо и обгорела пассажирская дверь.

Полыхающие машины не редкость. Почти каждую ночь сгорает автомобиль. Чаще инцидент происходит из-за неисправности оборудования. Но иногда машины и поджигают. В начале недели, очевидцы сняли полыхающий Ford на КАД у Володарского. Тушить полыхающий грузовой фургон помогали проезжающие мимо автомобилисты. В частности водитель бетономешалки, у которого есть резервуар с водой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург