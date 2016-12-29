Очевидцы сняли полыхающий Ford на КАД у Володарского

В Сети появилось видео горящего автомобиля на Кольцевой автодороге. Проезжавшие мимо водители стараются затушить авто своими силами.

Понедельник, 16 января, выдался очень богатым на пожары в машинах. Очередная машина начала полыхать на КАД. По словам очевидцев, Ford Transit горит около съезда на Володарский мост с кольцевой автодороги.

Инцидент попал на видео смартфона. Тушить мини-грузовик помогают проезжавшие мимо автомобилисты. Судя по всему, воду для этого берут в резервуаре остановившегося автомобиля с бетономешалкой. Огонь не распространился пока на весь автомобиль. Возгорание распространяется от передней части машины. Кузов пока не сильно пострадал.

Гораздо меньше повезло другим автомобилям. Сегодня на Парашютной в мощном пожаре полностью сгорела кабина КАМАЗа. Огонь также появился где-то под кабиной и полностью уничтожил ее.

А позже произошло более пугающее событие. Очевидцы рассказали, как на Васильевском острове полностью сгорел автомобиль с людьми в салоне. Инцидент произошел около трех часов дня. По словам свидетелей, в автомобиле были двое. Мужчина скончался от ожогов, а женщину отвезли в больницу.

Видео: Youtube / ДТП и ЧП Санкт-Петербург