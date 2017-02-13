Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 9:19
0
Moulin_
9
Код вставки плеера

Минобороны опубликовало видео разрушения боевиками памятников Пальмиры

0
 
 

Доказательства разрушений памятников культуры появились в Сети

Российский беспилотник зафиксировал разрушенные боевиками группировки «Исламское государство» (деятельность группировки признана террористической и запрещена на территории РФ). 

На кадрах, опубликованных на youtube-канале Минобороны РФ, видно, что достопримечательности сирийской Пальмиры – фасад Римского театра и Тетрапилон – подверглись обстрелам и довольно сильно пострадали.
На кадрах видны взорванные террористами центральная часть театра (просцениум) и колонны построенного в 270 году Тетрапилона. 
«Это свидетельствует о намерениях ИГ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — прокомментировали в российском военном ведомстве.
видео: youtube     
Теги: игил , министерство обороны , пальмира , сирия
Категории: Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5