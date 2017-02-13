Минобороны опубликовало видео разрушения боевиками памятников Пальмиры

Доказательства разрушений памятников культуры появились в Сети

Российский беспилотник зафиксировал разрушенные боевиками группировки «Исламское государство» (деятельность группировки признана террористической и запрещена на территории РФ).

На кадрах, опубликованных на youtube-канале Минобороны РФ, видно, что достопримечательности сирийской Пальмиры – фасад Римского театра и Тетрапилон – подверглись обстрелам и довольно сильно пострадали.

На кадрах видны взорванные террористами центральная часть театра (просцениум) и колонны построенного в 270 году Тетрапилона.

«Это свидетельствует о намерениях ИГ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — прокомментировали в российском военном ведомстве.