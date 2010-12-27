Бдительный менеджер помещал угонщику стащить Lexus с парковки на Пулковском

Злоумышленник уже забрался в машину, но сотрудник гипермаркета, на парковке которого все и происходило, начал его снимать на телефон. Мужчина вышел из авто, и ударил менеджера по лицу.

Вечером в четверг, 9 февраля, на парковке около гипермаркета Metro бдительный сотрудник магазина помешал угону автомобиля. Около пяти вечера злоумышленник проник в новый черный Lexus LX570. Авто стояло около магазина на Пулковском шоссе. Но преступнику помешал бдительный менеджер.

Сотрудник гипермаркета начал снимать угонщика на телефон. Это не понравилось последнему. Он вышел из чужой машины и ударил фотографа по лицу. После этого удалился на Mercedes в сторону Кронштадта. Напоследок свидетель снял и номер автомобиля.

Некоторые из комментаторов в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" приписывают попавшей на снимок машине участие в других преступлениях. Якобы в сентябре 2016 года этот Mercedes увез прицеп с желтым катером в деревню Агалатово.

Другие считают, что этот автомобиль накануне скрылся от правоохранителей на КАД. Напомним, в среду полиция Петербурга устроила погоню за кортежем иномарок с угонщиками. Однако в этом заезде участвовали другие машины.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург