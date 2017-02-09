Полиция Петербурга устроила погоню за кортежем иномарок с угонщиками

Инспекторы ГИБДД устроили погоню за кортежем из трех дорогих иномарок, так как в них. Предположительно, находились причастные к угонам люди. Злоумышленникам удалось от полиции скрыться.

Ночью в четверг, 9 февраля, в Калининском районе Петербурга произошла погоня, почти как в зарубежных фильмах. Около полуночи инспекторы ГИБДД на перекрестке улицы Руставели и Токсовского шоссе обратили внимание на необычный кортеж. Land Rov ехал в сопровождении Porsche Macan и Audi Q7. Подозрительные автомобили решили проверить.

Дорожные полицейские включили маячки и попросили водителей прижаться к обочине. Но, видимо, тем и правда было что скрывать. Подозрительные автомобили прибавили ходу. Вскоре им удалось выехать на КАД, а там около развязки с Приозерным шоссе оторваться от правоохранителей. Несмотря на напряженную погоню, служители закона табельное оружие не применяли.

Позже оказалось, что подозрения инспекторов, скорее всего. Были оправданными. У петербурженки украли белый Land Rover. Дорогая иномарка пропала от дома 9 на улице Бутлерова. Свой ущерб пострадавшая оценила в пять миллионов рублей. Именно столько она отдала за авто в 2014 году.

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