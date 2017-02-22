Видео из Тюмени: в массовой аварии пострадали 5 машин

Пьяный водитель внедорожник устроил массовое столкновение на перекрестке в Тобольске. ДТП попало в объективы камер видеонаблюдения.

В минувший четверг, 16 февраля, в Тюменской области произошла авария, в которой пострадали пять автомобилей. Инцидент случился около 16 часов 30 минут на Юбилейной улице в Тобольске.

Выяснилось, что виновником ДТП стал пьяный водитель внедорожника. На кадрах можно заметить, как черный автомобиль вместо того, чтобы затормозить или свернуть на другую полосу, на скорости врезается в легковушку, которая готовилась к повороту. От удара иномарка вылетела на встречку, где ее протаранил "Ссанг Йонг". В свою очередь, "Йонг" отбросило на парковку. По пути он зацепил белый седан. Тем временем, виновник аварии прижал к обочине еще одну легковушку синего цвета.

Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. К счастью, в ДТП пострадали только автомобили, водители отделались ушибами. Позже сотрудники дорожной полиции установили, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Видео: Youtube, Andron_tob