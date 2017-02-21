Верблюд из Кургана, устроивший ДТП, стал звездой рекламы

Часть ролика с гуляющим по дорогам Зауралья животным создатели приложения Google сочли уместным вставить в свою рекламу с подписью: "Неважно, что вызвало пробки".

Недавно в сети появилось видео, на котором рекламируется очередное приложение известной корпорации Google. Главным героем ролика стал небезызвестный верблюд Гоша, спровоцировавший в ноябре прошлого года ДТП в Кургане.

Разработчики вставили отрывок из оригинального видео, на котором животное пересекает проезжую часть возле ТЦ "ГиперСити" с подписью: "Неважно, что вызвало пробки". Затем они добавили скриншоты своего приложения с намеком, что оно поможет избежать пробок и проложить кратчайший путь до пункта назначения.

Известно, что верблюд Гоша в ноябре прошлого года попал на видео совершенно случайно. Животное стояло возле дороги и заглядывало в автомобили, вероятно, в поисках сладостей. К сожалению, верблюд стал причиной ДТП: из-за него в аварию угодили два автомобиля. Впрочем, жалоб равно как и заявлений по авариям в отношении животного не поступало.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео кота-математика из Петербурга: животное считает в уме.

Видео: youtube, КакЖе Интересно/ Google Россия