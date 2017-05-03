Видео из Новосибирска: трассу из-за гололедицы не поделили 13 авто

На площади Инженера Будагова произошло пять аварий, в которых пострадали 13 машин.

В минувший вторник, 2 мая, в Новосибирске на трассе столкнулись больше десяти автомобилей. Инцидент произошел вечером на площади Инженера Будагова. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось зафиксировать последствия массовой аварии на видео.

Предположительно, на данном участке произошло несколько столкновений. Сначала водитель белой "Тойоты" не справился с управлением и протаранил отбойник. Следом двигался "Ниссан", владелец которого резко затормозил. Однако остановить машину ему не удалось и в итоге, развернувшись на дороге, его автомобиль протаранил "Тойоту". Затем из-за данного ДТП в аварию попали "Хонда" и "Субару".

Всего в тот вечер на площади пострадали 13 машины. В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Предположительно, причиной массовой аварии стала гололедица.

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Видео: youtube, Автоспас Мобильное приложение