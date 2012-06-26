МЧС предупреждает о гололеде во вторник: на дорогах увеличится число ДТП

Министерство ЧС предупреждает автомобилистов, что во вторник в городе сохранятся скачки температуры, приводящие к гололеду.

Пресс-служба МЧС предупреждает петербуржцев об опасности на дорогах во вторник, 31 января. Синоптики пообещали на завтра снегопады. При этом температура воздуха будет скакать от 0 до -2 градусов. Из-за этого снег будет таять и снова замерзать, что превратит дороги и тротуары в каток.

Поэтому число аварий резко возрастет. МЧС советует автовладельцам соблюдать осторожность при управлении своими железными конями. Стоит соблюдать увеличенную дистанцию на дорогах, а также заранее тормозить перед пешеходными переходами. А остальным гражданам стоит аккуратнее переходить дорогу и не нарушать правила ПДД, перебегая в неположенном месте.

За прошлую неделю из города вывезли 45 тысяч кубометров снега и ледяного скола. Об этом рассказали в комитете по благоустройству.

Уже 1 февраля погода в Петербурге придет в норму. Установится стабильная низкая температура в -9 градусов. Сильных похолоданий не ожидается.

На прошлой неделе на Киевском шоссе из-за гололеда столкнулось около 50 автомобилей. На участке дороги произошло множество мелких аварий.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург