На улице Победы школьник поскользнулся, упал и получил травму

В настоящее время пострадавший находится на лечении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Утром 22 февраля у одного из домов по улице Победы 16-летний школьник поскользнулся на льду, упал и получил травму головы. Его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

В настоящее время пострадавший находится на лечении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По факту травмирования девятиклассником Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее на той же улице поскользнулся и пострадал 14-летний школьник.

Фото: Piter.TV