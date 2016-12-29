МЧС пообещало, что в Петербурге похолодает до -20

В течение суток пятого января в городе и окрестностях резко похолодает

Синоптики пообещали, что в ночь на пятое января 2017 года в Петербурге резко похолодает. Столбик термометра опустится на десяток пунктов и достигнет отметки в -20 градусов Цельсия.

"В течение суток 5 января и ночью 6 января в окрестностях города ожидается понижение температуры воздуха до 20–22 градусов холода", - говорится в сообщении МЧС.

Синоптики рекомендуют горожанам либо вовсе не выходить на улицу, либо постараться одеться легко и одновременно тепло. Кроме того, в МЧС посоветовали снимать металлические украшения (в частности, кольца) с пальцев.

ГУ МЧС по Ленобласти также предупреждает о морозах и сильном ветре - 4, 5 и 6 января градусник термометра будет опускаться до 30 градусов холода, порывы ветра достигнут 17 м/с, на дорогах ожидается гололедица.

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