Хлопок газа в Молодежном: военный спас дом от серьезных повреждений и получил ожоги

По предварительной информации, военный самостоятельно боролся с пожаром, который возник после хлопка газа в поселке Курортного района. Действия мужчины предотвратили серьезные последствия.

Стали известны подробности хлопка газа и последовавшего пожара в поселке Молодежный. ЧП произошло в ванной однокомнатной квартиры на первом этаже. Причиной стал неисправный газовый нагреватель. По предварительной информации, получивший травмы при пожаре военный самостоятельно боролся с пожаром. Как сообщил источник "Фонтанки", военный спас многоквартирный дом от возможных последствий.

Пострадавший получил легкие ожоги кисти. Ранее Piter.tv сообщал, что в Курортном районе Петербурга произошел взрыв в жилом доме.

В МЧС сообщили, что звонок с информацией о ЧП поступил в 11.04 понедельника, 29 мая. На место пожара выезжало 30 человек на пяти машинах.