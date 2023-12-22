В нижегородской Выксе из-за хлопка газа рухнула стена жилого дома

По предварительной информации, причиной хлопка стала неисправность газового оборудования.

В городе Выкса Нижегородской области из-за хлопка газа рухнула стена жилого дома. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел днем 8 января в пятиквартирном одноэтажном доме на улице Советской. На момент происшествия в квартире находился один человек. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной хлопка стала неисправность газового оборудования. Дом отключили от газоснабжения. Решается вопрос о допуске в квартиры жильцов.

Ранее мы сообщали, что в Японии резиденция экс-премьера сгорела из-за палочки с благовониями.

Видео: МЧС Нижегородской области