В Астрахани возбудили дело по факту пожара в жилом доме

После хлопка бытового газа есть погибшие и пострадавшие, также повреждены шесть квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания квартиры в многоэтажном жилом доме в городе Астрахань. После хлопка газа в многоэтажном здании там погибли двое человек и еще 13 пострадали. Председатель Центрального управления надзорного ведомства поручил провести расследование. Подозреваемым по части 3 статьи 109 и статьи 168 УК РФ тал 32-летний местный житель. Его считают причастным в причинении смерти по неосторожности двум лицам, а также в повреждении и уничтожении чужого имущества по неосторожности.

Следователи считают, что собственник квартиры на четвертом этаже дома, расположенного в Советском районе по улице Адмирала Нахимова, проводил ненадлежащие установку и дальнейшую эксплуатацию газового оборудования. При этом мужчина не заключил контракт на техническое обслуживание аппарата. Это привело у утечке и возгоранию бытового газа. Трагедия произошла 8 августа. Жертвами инцидента стали супруги - 61-летний мужчина и 51-летняя женщина. Они погибли от отравления угарным газом. Также 72-летний мужчина и 75-летняя женщина госпитализированы с ожогами. Повреждены шесть квартир.

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Фото и видео: Следственный комитет России