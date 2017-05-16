Опасное видео из Швейцарии: горнолыжник упал в расщелину

Британскому экстремалу удалось запечатлеть свое падение в Альпах с 20-метровой высоты: лыжник угодил в расщелину.

На прошлой неделе, 9 мая, в сети появилась любопытная запись: британец Джейми Маллнер на лыжах упал в расщелину. Предположительно, данный инцидент произошел еще в декабре прошлого года в Швейцарских Альпах. Мужчине удалось запечатлеть на видео свое фиаско на курорте Саас Фе. Надо сказать, что за несколько дней ролик с падением посмотрели почти полмиллиона человек.

На кадрах можно заметить, как молодой человек спускается с горы. Неожиданно, он проваливается в расщелину и оказывается под землей.

К счастью, несмотря на 20-метровую высоту, спортсмен не пострадал. С собой у него была рация, благодаря которой он и сообщил своим приятелям об инциденте. На помощь лыжнику незамедлительно выехала бригада спасателей, которая успешно вытащила британца из плена.

В середине апреля мы сообщали, что в сети появилось смелое видео из Австралии: рыбак вступил в бой с акулой.



Видео: youtube, GoPro