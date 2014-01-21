Неизвестный петербуржец прополз по проводам между высотками

Свидетели происходящего просили мужчину слезть.

На улице Шотмана, 10, произошел странный инцедент: неизвестный мужчина по проводам решил перебраться с одной девятиэтажки на другую. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на группу "Весёлый Посёлок" во "ВКонтакте".

Отмечается, что очевидцы просили мужчину слезть, однако он продолжил бесстрашно перелезать спиной вниз и ногами вперёд на другой дом. К счастью, обошлось без пострадавших, "Человек-паук" приземлился на крышу соседнего дома.

Предполагается, что отчаянный поступок был совершен на спор, выигрыш которого составил 500 рублей.

Фото: скриншот видеозаписи "Петербургский дневник"