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В Девяткино молодой человек влез на ЛЭП и разговаривал на высоте по телефону

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Экстремал умудрился не потерять равновесие.

Накануне, 7 мая, в Девяткино экстремал забрался на вышку ЛЭП. Об этом сообщил очевидец в telegram-канале "Санкт-Петербург Life".
По словам свидетеля инцидента, сначала смельчак звонил по телефону, затем выкинул футболку, телефон и обувь. Не побоялся спортсмен и прыгать на высокой точке. Спустя час мужчина спустился самостоятельно вниз.

Когда начал моросить дождь, он уселся там и целый час отдыхал.

Очевидец, Санкт-Петербург Life

Ранее на Piter.tv: по Витебскому проспекту гулял голый петербуржец с копьем.

Видео: Телеграм / Санкт-Петербург Life

Теги: девяткино, лэп, экстремал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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