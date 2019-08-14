В Девяткино молодой человек влез на ЛЭП и разговаривал на высоте по телефону

Экстремал умудрился не потерять равновесие.

Накануне, 7 мая, в Девяткино экстремал забрался на вышку ЛЭП. Об этом сообщил очевидец в telegram-канале "Санкт-Петербург Life".

По словам свидетеля инцидента, сначала смельчак звонил по телефону, затем выкинул футболку, телефон и обувь. Не побоялся спортсмен и прыгать на высокой точке. Спустя час мужчина спустился самостоятельно вниз.

Когда начал моросить дождь, он уселся там и целый час отдыхал. Очевидец, Санкт-Петербург Life

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Видео: Телеграм / Санкт-Петербург Life