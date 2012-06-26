Фантазийные миры "Алисы в стране чудес" ожили в день рождения писателя

27 января почитатели Льюиса Кэрролла по всему миру праздновали его день. И Петербург не остался в стороне и приготовил для жителей и гостей Северной столицы настоящий сюрприз.

Образы сказок этого писателя уже давно вышли за рамки британской культуры и стали мировым достоянием. В бизнес-центре «Атриум» была представлена фантастическая выставка, посвящённая абсурдной сказке Льюиса Кэрролла. На Невском проспекте ожили фантазийные миры для детей и взрослых. Экспонаты выставки «Алиса в стране чудес» вновь познакомили посетителей с автором легендарной сказки Льюисом Кэрроллом и его героиней Алисой, а также позволили погрузиться в викторианскую эпоху.

Посетители имели возможность познакомиться с Белым Кроликом, Шляпником и Червонной Королевой, а также принять участие в Безумном Чаепитии. И необычные комнаты выставки пришлись по вкусу не только самым маленьким их посетителям, но и взрослым всех возрастов.

На выставке были представлены первые иллюстрациями к "Алисе", созданные Джоном Тенниелом. Образы героев Кэрролла вдохновили Уолта Диснея на создание первого анимационного фильма. Чтобы все пришедшие смогли почувствовать себя частью этой истории, на выставке создана фотозона "Эволюция Диснея", а все иллюстрации Тенниела представлены в формате видео-шоу.

А саму знаменитую историю детям и взрослым читали вслух, что полностью унесло всех присутствующих в запутанные миры Льюиса Кэрролла. В числе чтецов на этом вечере можно было увидеть Евгению Игумнову, Полину Сидихину, Эмилию Спивак, Бориса Смолкина, Евгения Носкова и Илью Шакунова.

Первой открыла книгу Полина и после своего отрывка, актриса рассказала нам, что ей очень хотелось читать начало, ведь это самое завораживающее место. И вообще, девушка считает, что эту книгу нельзя не любить:

"Как эту сказку можно не любить? Мне кажется, что особенно девочки все всегда представляли, что они Алисы и что с ними всеми происходят эти чудеса. Автор говорит таким взрослым языком, с нами детьми, с нами взрослыми, что это всегда очень притягивает" – объясняет Полина, добавляя, что в героине ей больше всего нравится ее смелость.

Видео: PiterTV

Шекер Аскералиева, Дарья Молчанова