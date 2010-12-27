Спектакль "Вот я. История ёжика, ослика и медвежонка"

Возрастное ограничение: 4+.

Артисты Кукольного театра приглашают маленьких зрителей и их родителей на чашечку чая. В маленькой уютной гостиной вас будут ждать Миссис Кап, Шляпник и Мартовский Заяц. Они расскажут об удивительных приключениях девочки Алисы, которая путешествуя по огромной шахматной доске, встречается с Шалтаем-Болтаем, Двухголовым Шелкопрядом, Чеширским котом. Зрителям придется спасать Алису и сдавать вместе с ней королевский экзамен.

Время: 12:30, 15:00

Продолжительность: 1 час 10 минут

Адрес: Кукольный театр Karlsson Haus, набережная реки Фонтанки, 50

Фото: karlssonhaus.ru