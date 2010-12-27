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Кубок конфедераций увеличил число пассажиров в метрополитене
Сегодня, 13:34
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Shdaria
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Кубок конфедераций увеличил число пассажиров в метрополитене

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В Петербурге в день футбольного матча в метро спустились более полутора миллионов человек.

 17 июня петербургский метрополитен посетили свыше полутора миллионов человек. Напомним, в ночь была продлена работа ради матча-открытия Кубка конфедераций. 

Стало известно, что с утра и до половины второго ночи в субботу через турникеты прошёл 1 млн 800 тысяч человек.

Как и предполагалось больше всего пассажиров оказалось на станции метро "Крестовский остров": в матче сборных России и Новой Зеландией на станции было 41 тысяча человек. 

 Чтобы справиться с наплывом футбольных фанатов, сотрудникам метрополитена приходилось временно закрывали вестибюль на вход.
Теги: кубок конфедерации 2017 , новости спб , петербург , петербургский метрополитен , футбольный матч
Категории: Новости СПб Лента новостей

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