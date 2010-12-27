Кубок конфедераций увеличил число пассажиров в метрополитене

В Петербурге в день футбольного матча в метро спустились более полутора миллионов человек.

17 июня петербургский метрополитен посетили свыше полутора миллионов человек. Напомним, в ночь была продлена работа ради матча-открытия Кубка конфедераций.

Стало известно, что с утра и до половины второго ночи в субботу через турникеты прошёл 1 млн 800 тысяч человек.

Как и предполагалось больше всего пассажиров оказалось на станции метро "Крестовский остров": в матче сборных России и Новой Зеландией на станции было 41 тысяча человек.