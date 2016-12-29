Два борделя с отчаянными азиатками закрыли в Петербурге

Полиция закрыла два притона в Петербурге. Один располагался в коттедже на Таллинском шоссе, а второй в обычной квартире жилого дома на Софийской.

В среду, 25 января, правоохранительные органы в очередной раз пошатнули рынок продажной любви. За один день в Северной столице прикрыли два борделя.

Полицейские отправились с проверкой в коттедж на Таллинском шоссе. Там, вдали от суеты, трудились три ночные бабочки. Одна из них оказалась еще и приезжей и среднеазиатской страны. Все девушки получили административные протоколы за занятие проституцией. А полиция думает о возбуждении уголовного дела в отношении организатора дома продажной любви.

Второй бордель оказался в любимом месте для таких заведений – в обычной квартире в доме 43 на Софийской улице. В это заведение ходили, видимо, любители экзотики, так как там трудились трое девушек из Средней Азии. При этом все гетеры оказались достаточно отчаянными. Она все находились в России на нелегальном положении. Теперь им предстоит отвечать не только за оказание интимных услуг. Но и за нарушение правил пребывания в РФ.

накануне мы сообщали. что дюжина разгоряченных проституток трудилась в бане на Ново-Рыбинской.

Видео: ФСБ