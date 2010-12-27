Кот помог найти мумию женщины в красной кофте

Сосед по коммуналке наткнулся на труп соседки, исчезнувшей три года назад

В Петербурге "нашлась" пропавшая три года назад семидесятилетняя старушка. Её мумифицированный труп обнаружил во время праздничной генеральной уборки сосед по коммунальной квартире.

Как сообщается, немолодой житель коммуналки, расположенной в одном из домов на улице Савушкина, наводил порядок и орудовал пылесосом в коммунальном коридоре. Рядом вертелся кот. Когда мужчина случайно задел трубой пылесоса дверь одной из соседок, кот юркнул в образовавшийся зазор между дверью и косяком. Мужчине пришлось войти внутрь.

Не зажигая света, помогая себе фонарем, 52-летний петербуржец стал ловить своего кота, пока не наткнулся на мумифицированный труп женщины в красной кофте. Как пишет "Фонтанка", после этого житель коммуналки вызвал полицейским.

Прибывшие на вызов правоохранители выслушали рассказ о том, что в этой комнате несколько лет назад еще жила старушка-барахольщица. Она стаскивала в свою комнату разнообразный хлам, который находила на окрестных помойках.

Скелетированный труп отправили в городской морг, где криминалистам предстоит его идентифицировать. По всей вероятности, зловещая мумия в красной кофте – и есть исчезнувшая три года назад хозяйка комнаты.

Видео: архив