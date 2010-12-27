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Киркоров вступился за оскорбленную Бузову
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Киркоров вступился за оскорбленную Бузову

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Ольга Бузова заручилась поддержкой короля отечественной поп-сцены

Недоброжелатели в очередной раз обругали Ольгу Бузову, назвав ее «глупой и развратной». Ведущая и начинающая певица отметила, что ее поддерживают многие коллеги, в том числе, Филипп Киркоров. 

По словам Ольги, они пересеклись с королем отечественной поп-сцены на одном мероприятии. Филипп Киркоров приобнял девушку и выразил ей свою поддержку, назвав телеведущую богиней. Мнение артистов такой величины имеют для начинающей певицы большое значение. Ольга считает, что нельзя судить о человеке только по его фотографиям в соцсетях и микроблоге.

 

 

 

Фото:
Instagram: buzova86

Теги: бузова , киркоров
Категории: Новости шоу-бизнеса Культура Лента новостей

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