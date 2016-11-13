Киноакадемики по ошибке отдали "Оскар" "Ла-Ла Ленду" вместо победителя

В главной номинации 89-ой церемонии Американской академии киноискусств произошла накладка: объявлявшие награды актеры назвали не тот фильм. В итоге статуэтку пришлось вручать еще раз.

Вручение главной номинации премии "Оскар" - "Лучший фильм" - в тот раз прошло не идеально. Победителя объявляли киноакадемики Уоррен Битти и Фэй Дануэй. Вскрыв конверт, они объявили победителя - фильм "Ла-Ла Ленд". Режиссер Дэмьен Шазелл (ранее получивший статуэтку) вышел на сцену и даже успел сказать несколько слов благодарности.

Неожиданно его прервал ведущий Джимми Киммел, сообщив об ошибке. В итоге творческая команда "Ла-Ла Ленда" отдала статуэтку коллегам, работавшим над "Лунным светом", прямо на сцене.

О причинах накладки ничего не известно. Но пока только сказали, что академикам за кулисами вручили не тот конверт.

Многие отмечают, что инцидент вполне мог быть заранее спланированным. Чтобы привлечь еще больше внимание к церемонии, и дать пищу для обсуждений в интернете и СМИ.

Фото и видео: Instagram / theacademy