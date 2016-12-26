Кокорин спел песню Сектора газа на День Рождения Кержакова

28 января петербургский вратарь отпраздновал свой юбилей, Михаилу исполнилось 30. Команда решила сделать ему видео-подарок.

Жулиано на видео желает Мише всего наилучшего в его день рождения, называя футболиста лучшим другом. Отмечая в своем поздравлении, что все знают, что он отличный голкипер, но он в первую очередь отличный человек. "Я рад, что мы играем в одной команде" - говорит улыбающийся полузащитник.

Данни в поздравлении блистает русским языком, передавая через объектив камеры свое - "Миша, с днем рождения, друг". А Кришито шутит, что теперь Кержаков еще постарел.

Кокорин спел для именинника песню Сектора газа – "30 лет, а после, вместе с Дзюбой пожелал побольше сухарей в команде, ведь 30 лет - только начало. "Мы в тебя верим" – передают через видео поздравления Кержакову сокомандники.

Видео: Instagram, mikhail.kerzhakov.41