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Кокорин спел песню Сектора газа на День Рождения Кержакова

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28 января петербургский вратарь отпраздновал свой юбилей, Михаилу исполнилось 30. Команда решила сделать ему видео-подарок.

Жулиано на видео желает Мише всего наилучшего в его день рождения, называя футболиста лучшим другом. Отмечая в своем поздравлении, что все знают, что он отличный голкипер, но он в первую очередь отличный человек. "Я рад, что мы играем в одной команде" - говорит улыбающийся полузащитник.

Данни в поздравлении блистает русским языком, передавая через объектив камеры свое - "Миша, с днем рождения, друг". А Кришито шутит, что теперь Кержаков  еще постарел.

Кокорин  спел для именинника песню Сектора газа – "30 лет, а после, вместе с Дзюбой пожелал побольше сухарей в команде, ведь 30 лет - только начало. "Мы в тебя верим" – передают через видео поздравления Кержакову сокомандники. 

Видео: Instagram, mikhail.kerzhakov.41

 

Теги: instagram кержакова , александр кокорин , зенит , сектор газа , сектор газа - 30 лет
Категории: Лента новостей Спорт

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