Кемеровский "Джентльмен": парень заставил девушку толкать авто

Парень сидит за рулем застрявшего автомобиля, а хрупкая девушка толкает авто

В интернете появилось видео из Кемерово, которое вызвало горячее обсуждение.

На видеозаписи мы видим, как молодая пара пытается вытолкать застрявший в снегу автомобиль. При этом молодой, с виду крепкий мужчина, садится за руль автомобиля. А хрупкая девушка в шубке встает спереди автомобиля и, навалившись на капот, пытается вытолкнуть из сугроба машину. Сделав несколько неудачных попыток, мужчина выходит из авто и о чем-то разговаривает со своей помощницей. Что было дальше осталось за кадром видео.

В интернете горячо обсуждается данная ситуация. Большинство негативно относятся к поступку водителя - мужчины. Некоторые с юмором пишут, что такие ситуации сплошь и рядом. А у некоторых возникают вопросы к оператору, тоже мужчине. Который за кадром подбадривал девушку и сетовал, что "силенок маловато", вместо того, чтобы выйти и предложить свою помощь.

Недавно мы сообщали о рыцарском поступке жителя Смоленска, который помог перейти женщине с двумя детьми оживленную дорогу. Герой этого видеосюжета является примером для подражания.

Видео: YouTube/Владимир Карасев