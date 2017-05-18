Необычное видео из Кемерово: сноубордист прокатился по набережной

На Кузбасс обрушился майский снегопад. И местный житель решил прокатиться на доске, чтобы снег зря не пропадал.

В минувшую среду, 17 мая, в сети появилась любопытная запись: кемеровчанин прокатился на сноуборде. Судя по всему, инцидент произошел на Притомской набережной. Автор видео саркастично комментирует происходящее таким образом: "Сезон. Май. Самое время".

Дело в том, что недавно на Кемерово обрушился самый настоящий майский снегопад. Видимо, заядлый сноубордист решил воспользоваться моментом, и вновь встал на доску перед летним сезоном. Молодой человек съехал с запорошенного снегом склона.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось оригинальное видео из Сочи: местные жители порыбачили на тротуаре. Им удалось наловить сачком из канализации аж два ведра мелкой рыбы. И все из-за обрушившихся на Краснодарский край проливных дождей.



Видео: Youtube, Selfmade 146