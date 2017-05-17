Оригинальное видео из Сочи: местные жители порыбачили на тротуаре

Из-за проливных дождей на Кубани рыба завелась в канализации.

Недавно в сети появилась любопытная запись: ленивые местные жители порыбачили прямо на тротуаре. Судя по всему, инцидент произошел 16 мая в Сочи. Очевидцам удалось запечатлеть хитроумную рыбалку в Краснодарском крае на видео.

По словам местных жителей, на город обрушились проливные дожди. Канализации города с непогодой не справляются, зато ленивые рыбаки вовсю пользуются климатическими изменениями. На кадрах можно заметить, как несколько мужчин сачком вылавливают из канализации мелкую рыбу. За несколько часов им удалось добыть два ведра.

В настоящее время коммунальные службы пытаются устранить последствия непогоды.

В начале мая мы сообщали, что в сети появилось видео из Северной Осетии: Владикавказ ушел под воду. За несколько часов город превратился в самую настоящую Венецию: машины наполовину погрузились в глубокие лужи.



Видео: youtube, Блокнот Краснодар