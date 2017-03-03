Кадет ударил ножом одноклассника в одной в школе на Гагарина

Подросток угодил в больницу с ножевым ранением после драки со своим 14-летним одноклассником в одной из школ Московского района. Рана оказалась неглубокой.

Жестокую драку с холодным оружием устроили мальчики в школе не проспекте Гагарина. Потасовка произошла между двумя учениками класса пожарных кадетов. 16-летний мальчик ударил 14-летнего знакомого в пах кулаком. Младший противник решил ответить и достал нож, недавно подаренный ему. Как передает "Фонтанка" со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка, мальчик хотел лишь напугать своего соперника. Однако случайно попал ему в ногу.

14-летний школьник рассказал, что оружие в школу он принес, чтобы похвастаться. На учете в правоохранительных органах он не состоит. 16-летнего мальчика отвезли в больницу. Рана оказалась не глубокой. Ее обработали и отпустили школьника домой. Полиция начала проверку случившегося.

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