В Петербурге пенсионерка села за попытку выпотрошить ножом беременную дочь

Пожилая петербурженка отправится в колонию общего режима на 3.5 года за удар ножом в живот беременной дочери.

Обычный семейный скандал в Северной столице закончился трагедией и судебным разбирательством. Накануне суд приговорил 65-летнюю петербурженку к 3.5 годам лишения свободы за нападение на родную дочь в собственной квартире на Васильевском острове. Ситуацию усугубил тот факт, что пожилая женщина ударила 30-летнюю петербурженку ножом в живот. При этом дочка находилась уже на 9-м месяце рождения. ЧП случилось еще в апреле 2016 года, но после этого следствие неоднократно затягивалось. Сначала пострадавшая попала в руки к врачам, потом успешно родила ребенка, а мать несчастной все это время отрицала свою вину.

В ходе следствия было установлено, что беременная девушка получила легкий вред здоровью, однако поступок матери все равно был трактован как "покушение на жизнь человека". Пожилой женщине не помогли слова о том, что она не хотела поранить дочку и попала ей ножом в живот случайно. Впрочем, пострадавшая сама попросила о снисхождении к матери и та получила всего лишь 3.5 года заключения в колонии общего режима.

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