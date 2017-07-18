Извращенец в панамке и шароварах показывал школьницам гениталии

Пожилой мужчина в странном наряде бродил по Южно-Приморскому парку

Спустя четыре дня после инцидента, произошедшего в Красносельском районе Петербурга, в полицию пришла женщина – мать ученицы десятого класса. Она рассказала, что на прошлой неделе в Южно-Приморском парке на улице Доблести ее дочери, которая гуляла в компании подружки, попался на глаза неизвестный немолодой мужчина.

Эпатажный пенсионер в панамке, юбке и шароварах пытался показать девушкам-подросткам свои гениталии. Он подкараулил школьниц на одной из дорожек парка, вышел к ним и достал из складок одежд пенис. Шокированные увиденным десятиклассницы не знали, как реагировать на увиденное, а немолодой мужчина, удовлетворившись произведенным эффектом, спрятал все самое дорогое обратно в штаны и ушел.

Девушки обдумывали инцидент четыре дня, но потом все-таки решили рассказать родителям. Те, в свою очередь, рассказали об эксгибиционисте полицейским. Сейчас правоохранители иoen 60-летнего невысокого мужчину, который показывает половые органы в Южно-Приморском парке.

Видео: архив