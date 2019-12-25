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После обнаружения в парке детского скелета возбудили уголовное дело
Сегодня, 15:18
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kraratau27

После обнаружения в парке детского скелета возбудили уголовное дело

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Скелет ребенка длиной 94 сантиметра нашли в Южно-Приморском парке 24 марта.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после обнаружения детского скелета в Южно-Приморском парке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Петербургу 27 марта.

Останки нашли дети. Скелет находился недалеко от дома № 14 по улице Маршала Захарова. 

Скелет направили в морг для установления причины смерти. Пол и возраст эксперты установить не смогли.

Ранее на Piter.tv сообщили, что после гибели 12-летней петербурженки в Хибинах завели второе уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, криминал, петербург, южно-приморский парк
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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