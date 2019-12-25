После обнаружения в парке детского скелета возбудили уголовное дело

Скелет ребенка длиной 94 сантиметра нашли в Южно-Приморском парке 24 марта.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после обнаружения детского скелета в Южно-Приморском парке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Петербургу 27 марта.

Останки нашли дети. Скелет находился недалеко от дома № 14 по улице Маршала Захарова.

Скелет направили в морг для установления причины смерти. Пол и возраст эксперты установить не смогли.

Ранее на Piter.tv сообщили, что после гибели 12-летней петербурженки в Хибинах завели второе уголовное дело.

Фото: Piter.tv