В Гатчине папаша-извращенец год издевался над собственной 7-летней дочерью

Мать девочки подала заявление на своего мужа-педофила, который развращал дочь в течение года. Мужчину задержали.

Несколько дней назад, 2 февраля, в Гатчинском районе арестовали местного жителя, который в течение года развращал 7-летнюю дочь. Отец-извращенец втайне от жены издевался над собственным ребенком. Когда женщина заподозрила что-то неладное, она обратилась за помощью в полицию, сообщив, что ее муж совершает развратные действия в отношении девочки, которая родилась в 2009 году.

Правоохранители немедля возбудили уголовное дело. Они задержали подозреваемого и полностью изобличили в содеянном. В данный момент, мужчина находится под стражей. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему, вероятно, грозит тюремное заключение. Об этом сообщает ИА "Народный новости", со ссылкой на источник.

Ранее мы сообщали, что отец-извращенец надругался над собственной 14-летней дочерью в Красноярске.