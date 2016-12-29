Папаша-извращенец надругался над собственной 14-летней дочерью в Красноярске

Девочка решила познакомиться с отцом, которого никогда не знала. Школьница приехала к нему в гости, а мужчина, воспользовавшись отсутствием свидетелей, изнасиловал дочь.

На днях, 26 января, 14-летняя школьница из Красноярского края решила познакомиться с собственным отцом, которого никогда не видела. Девочка нашла в документах матери адрес мужчины, которые является ее биологическим родителем. Втайне от всех школьница отправилась навестить отца в село Каратузское. После знакомства, воспользовавшись отсутствием свидетелей, папаша-извращенец накинулся на собственную дочь и надругался над девочкой. Затем отпустил ее.

О случившемся школьница рассказала матери, которая позже написала заявление в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника. Мужчина раскаялся и дал признательные показания. Что побудило папашу изнасиловать дочь, предстоит выяснить следователям. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Известно, что девочка растет в неблагополучной семье. Ее мать семь лет назад привлекалась к уголовной ответственности за избиение дочери. С семьей будет проведена профилактическая беседа.