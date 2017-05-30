Избитому в Мексике россиянину предъявили обвинение в убийстве‍

Скандального блогера Макеева поместили под стражу

Российского блогера Александра Макеева поместили под стражу и уже успели предъявить обвинение в убийстве – причем предумышленном. Скандально известный российский гражданин был выписан из больницы. Сейчас он находится в реабилитационном социальном центре – в тюрьму его помещать не стали.

Как рассказал российский консул, Макеева вызвали в прокуратуру, зачитали официальный документ о предъявлении обвинения и разъяснили его права. Как уточнил консул Дмитрий Болбот, отказ от тюремного заключения Александра Макеева временный, и в относительно свободном положении он будет пребывать недолго – решение о том, в какую тюрьму он отправится, будет принято в течении ближайших двух суток.

Стоит отметить, что Александр Макеев фигурирует не только в деле об убийстве – прокуратура также занимается и расследованием нападения на дом блогера, и безучастным поведением полиции.

Напомним, во второй декаде мая группа мужчин собралась у дома Александра Макеева в Канкуне. Россиянина вызвали на улицу, и после короткой словесной ссоры завязалась массовая драка.

Макеев попал в больницу с ранением головы, а один из нападавших погиб от кровопотери (местный житель получил несколько колото-резаных ран).

Причиной нападения разъяренных мексиканцев, как писала пресса, стали многочисленные видеоролики, которые Макеев снимал на улицах. Он намеренно провоцировал местных жителей оскорбительными замечаниями, приставаниями и нарочито эпатирующим поведением. Видеозаписи он выкладывал на youtube

Видео: архив