Первый канал сообщил, что планировавшаяся в понедельник 26 декабря премьера фильма "Викинг" перенесена на вторник 27 декабря. В широкий прокат картина выйдет 29 декабря.
Видео: Официальный трейлер кинофильма "Викинг" / YouTube, Русские Трейлеры
Сегодня, 16:08
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Из-за траура премьера кинофильма "Викинг" перенесена на 27 декабря
Об этом сообщил "Первый канал"
Первый канал сообщил, что планировавшаяся в понедельник 26 декабря премьера фильма "Викинг" перенесена на вторник 27 декабря. В широкий прокат картина выйдет 29 декабря.