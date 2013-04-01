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Из-за траура премьера кинофильма "Викинг" перенесена на 27 декабря

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Об этом сообщил "Первый канал"

 Первый канал сообщил, что планировавшаяся в понедельник 26 декабря премьера фильма "Викинг" перенесена на вторник 27 декабря. В широкий прокат картина выйдет 29 декабря.

Видео: Официальный трейлер кинофильма "Викинг" / YouTube, Русские Трейлеры 

Теги: викинг , первый канал
Категории: Мировые новости Лента новостей Новости России Происшествия Культура Кино

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