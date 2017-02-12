Из-за непогоды отменили 11 рейсов в Москве

Сегодня, 12 февраля 2017 года в столице России из-за непогоды отменили около 11 рейсов по состоянию на час дня

Насколько можно судить по платформе "Яндекс.Расписание", на данный момент в Москве отменены 11 рейсов.

По данным уже на 12:30 мск, в Шереметьеве отменены семь рейсов, еще один задерживается. А вот в Домодедове отменены всего четыре рейса, а три будут выполнены с опозданием. Радостная новость ждёт клиентов аэропортов Внуково и Жуковский, потому что там все рейсы будут выполнены по расписанию.

Ранее в Росгидромете сообщили, что в воскресенье в московском регионе "местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус четыре — минус шесть градусов, по области будет от трех до восьми градусов мороза. Ветер северо-западный 5-10 м/с.", — привёл конкретную информацию представитель метеослужбы.

Видео: Instagram, plazmonic