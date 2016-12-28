В Черном море нашли второй черный ящик разбившегося Ту-154

Со дна акватории моря подняли второй самописец с борта самолета министерства обороны, рухнувшего под Сочи.

В среду, 28 декабря, ГУ МЧС России сообщило, что в Черном море нашли второй бортовой самописец с рухнувшего Ту-154. Поисковые работы продолжаются в районе падения самолета министерства обороны. Черный ящик подняли со дна моря. Его отправили на экспертизу и расшифровку. Это позволит еще больше продвинуться в расследовании и узнать причину авиакатастрофы.

Сейчас во всю идет расшифровка записи черного ящика Ту-154. Перед падением второй пилот докладывал о проблемах, также он сказал командиру, что самолет падает.

Накануне был найден "черный ящик" ТУ 154 в Черном море. Его данные помогут пролить свет на последние мгновения перед кататсрофой.

В воскресенье, 25 декабря, над Черным морем потерпел крушение самолет министерства обороны. На борту находилось 92 человека: члены экипажа, основной состав ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты федеральных телеканалов и правозащитница. В результате падения в воду не выжил ни один из пассажиров. На месте ведутся поисковые работы.

Фото и видео: ГУ МЧС России