Найден "черный ящик" ТУ 154 в Черном море

Под кабиной пилотов найден один из трех бортовых самописцев

Как сообщает ТАСС, сегодня, 27 ноября, под кабиной пилотов в ходе поисковых работ обнаружен один из трех "черных ящиков". Он поднят из воды и в скором времени будет направлен в Москву для расшифровки специалистами Минобороны.

Оставшиеся два самописца находились в хвостовой части самолета и на данный момент не обнаружены.

25 декабря в Сочи потерпел крушение самолет ТУ 154, на борту которого находилось 92 человека. Выжить в этой авиакатастрофе никому не удалось. Самолет пропал с радаров практически сразу после вылета из аэропорта в Сочи, где он совершал дозаправку. ТУ 154 направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.

Приоритетной версией крушения самолета является попадание постороннего предмета в двигатель. Но не исключаются и другие версии, в том числе ошибки пилотирования, некачественное топливо, техническая неисправность.

Видео: YouTube/videostok