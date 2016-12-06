Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 9:35
0
Moulin_
209
Код вставки плеера

Из психинтерната на Коллонтай сбежала агрессивная пациентка

0
 
 

В Петербурге ищут опасную беглянку

Из психоневрологического диспансера, расположенного на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга, сбежала опасная пациентка. В полицию сотрудники учреждения обратились 20 июня 2017 года. 

Шестидесятилетняя женщина  дважды осуждалась за хулиганство, причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. В последний раз – в 2001 году. Вместо наказания ее направили на принудительное лечение.

По данным полиции, женщина исчезла после того, как вышла покурить на площадку у диспансера. Произошло это 18 июня. Два дня беглянку искали своими силами и надеялись на ее добровольное возвращение.

Видео: архив

Теги: коллонтай , петербург , побег , побег их психоневрологического диспансера , поиски человека
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5