Из психинтерната на Коллонтай сбежала агрессивная пациентка

В Петербурге ищут опасную беглянку

Из психоневрологического диспансера, расположенного на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга, сбежала опасная пациентка. В полицию сотрудники учреждения обратились 20 июня 2017 года.

Шестидесятилетняя женщина дважды осуждалась за хулиганство, причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. В последний раз – в 2001 году. Вместо наказания ее направили на принудительное лечение.

По данным полиции, женщина исчезла после того, как вышла покурить на площадку у диспансера. Произошло это 18 июня. Два дня беглянку искали своими силами и надеялись на ее добровольное возвращение.

Видео: архив