Заключенный без пальца во второй раз сбежал из колонии в Борисовой Гриве

Осужденный за кражу Денис Иулин сбежал из колонии в понедельник, 6 февраля. Его пропажу обнаружили во время утреннего подъема. Ранее молодой человек уже сбегал из этой колонии.

Правоохранительные органы Северной столицы ищут сбежавшего из колонии в Борисовой Гриве заключенного. Пропажу 27-летнего гражданина Белоруссии Дениса Иулина заметила в понедельник, 6 февраля, во время утренней побудки.

Известны особые приметы беглеца. На левой руке у него отсутствует фаланга пальца, а на правом плече – шрам. На левой ключице набита татуировка с мотивами германской готики, а на левой кисти буква "Д". По факту инцидента возбудили уголовное дело о побеге из места лишения свободы.

В УФСИН по городу и области подтвердили побег. А в колонии-поселении началась служебная проверка.

Мужчину приговорил к колонии Ломоносовский районный суд за кражу. Ему предстоит отсидеть 2,5 года. Отбывать наказание он начал 8 мая прошлого года. В колонии гражданин Белоруссии с 10 мая. 11 октября 2016 году он уже убегал оттуда.

Накануне стало известно, что из психиатрической клиники сбежал опасный пациент. В больнице мужчину направили по решению суда.