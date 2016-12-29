Из психиатрической клиники сбежал опасный пациент

Мужчина лечился в психоневрологическом диспансере по решению суда

Исчезновение 36-летнего мужчины из психоневрологического диспансера, расположенного на Фермском шоссе, обнаружила в воскресенье, 5 февраля 2017 года, медсестра этого учреждения. Мужчину ищут уже сутки.

Как сообщается, беглец может быть опасен. На принудительное лечение в психиатрическую клинику его отправили решением суда. У 36-летнего мужчины диагностирована параноидальная форма шизофрении.

Напомним, ранее сообщалось о побеге из этой же больницы подростка, страдающего раздвоением личности. 16-летний мальчик в резиновых шлепках пришел домой на искровский проспект, и около полуночи был привезен матерью обратно в клинику.

Видео: архив