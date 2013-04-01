От сбежавшей из больницы беременной школьницы отказалась семья

17-летняя беременная девочка оказалась не нужна ни бабушке, ни разведенным родителям

В Петербурге правоохранители ищут сбежавшую из Пятой детской больницы 17-летнюю беременную школьницу. Девушка находилась там в гинекологическом отделении в связи с шестнадцатинедельной беременностью.

Сообщили о побеге из стационара сотрудники гинекологического отделения. Произошло это накануне ночью. Полицейские отправились по адресу, по которому девочка зарегистрирована. Пожилые бабушка и дедушка 17-летней будущей мамы отказались открывать полицейским дверь и через замочную скважину сообщили, что судьба внучки их не интересует, где она находится, они не знают, а в розыск подавать не собираются.

Правоохранители раздобыли телефонные номера разведенных родителей школьницы и попытались расспросить о судьбе девочки у ее матери и отца. Однако те единодушно сказали в телефонном разговоре, что на контакт с полицией по поводу дочери идти не намерены.

Таким образом, поисками семнадцатилетней беременной девочки занимается только полиция.

Видео: архив