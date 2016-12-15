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Из ТРК "Сити Молл" в Петербурге эвакуировали посетителей
Сегодня, 12:33
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mari_dolbish
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Из ТРК "Сити Молл" в Петербурге эвакуировали посетителей

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В здании торгово-развлекательного комплекса на Коломяжском проспекте произошло короткое замыкание.

В Петербурге из ТРК "Сити Молл" эвакуировали посетителей. В здании, расположенном на Коломяжском проспекте, 17, корп. 2, возникли неполадки с электричеством.

Инцидент произошел утром 1 июля. В электрическом щитке на втором этаже комплекта случилось короткое замыкание, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС. Это не привело к пожару, однако из "Сити Молла" вывели около 70 человек.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время специалисты устраняют ЧП. 

Фото: atlantsk.ru

Теги: короткое замыкание , мчс , сити молл , трк сити молл
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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