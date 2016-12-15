Из ТРК "Сити Молл" в Петербурге эвакуировали посетителей

В здании торгово-развлекательного комплекса на Коломяжском проспекте произошло короткое замыкание.

В Петербурге из ТРК "Сити Молл" эвакуировали посетителей. В здании, расположенном на Коломяжском проспекте, 17, корп. 2, возникли неполадки с электричеством.

Инцидент произошел утром 1 июля. В электрическом щитке на втором этаже комплекта случилось короткое замыкание, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС. Это не привело к пожару, однако из "Сити Молла" вывели около 70 человек.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время специалисты устраняют ЧП.

Фото: atlantsk.ru