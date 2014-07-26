Вечером в День знаний 4 дома остались без электричества в Невском районе

Причиной оказалось короткое замыкание в трансформаторной будке.

В четырёх домах Невского района Петербурга к вечеру 1 сентября выключили электроэнергию. Об этом рассказали местные жители, которые на время остались без света.

По словам очевидцев, электричество пропало после хлопка. Через 20 минут экстренные службы направили специалистов решать проблему.

Как выяснилось, владельцы квартир на время лишилось света из-за короткого замыкания в трансформаторной будке. Подачу электричества возобновили, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что жители Пушкинского района жалуются на ржавую воду в квартирах.

Фото: Pxhere