Новая Мисс Вселенная: лучшие фото Ирис Миттенар в Instagram

Француженка Ирис Миттенар, уроженка Нор-Па-де-Кале, мечтающая в будущем стать зубным врачом, рассказала на конкурсе о миграционной политике - тем самым, не оставила другим красавицам шанса забрать корону в свою страну.

Самый престижный конкурс красоты завершился сегодня в филиппинском городе Манила. В течение трех часов 86 девушек сражали своими улыбками членов жюри, и вот, наконец-то, перед нами "Мисс Вселенная 2017" - Ирис Миттенар (Iris Mittenaere), 24-летняя девушка, мечтающая стать стоматологом. Два следующих места разделили между собой представительныца Гаити и Колумбии.

Ирис в своей финальной речи покорила членов жюри темой миграционного кризиса, а две другие финалистки обсудили недвно минувшую президентскую компанию США.

Последний раз корона попадала в утонченные ручки француженок только однажды и в 1953. И пока все поздравляют Францию со второй "Первой красавицей", мы посмотрим фото и видео победительницы.

Судя по Instagram новой Мисс Вселенной, девушка обладает отличным чувствосм юмора и прекрасным аппетитом, который, судя по тем же видео и фото - ничуть не вредит ее фигуре. Профель заполнен фотокарточками со сладостями, вкусностями, и, конечно же, красивыми платьями. На Рождество девушка поздравила своих поклонников, представ перед ними в костюме то ли гномика, то ли эльфа, подписав: "С Рождеством, мои гномы! Я надеюсь, вы что-нибудь натворили! Проведите приятный день!".

Фото и видео: Instagram, irismittenaeremf